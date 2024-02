Quem eram PM e a filha dele mortos após troca de tiros com criminoso em SP

O que se sabe sobre o caso

Policial estava de folga e em trajes civis. Valentim estava no banco do motorista e a filha no banco de trás do carro no estacionamento de uma farmácia na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros. A esposa dele estava dentro da farmácia fazendo uma compra.

Três homens encapuzados e usando máscara cirúrgica se aproximam. De dentro do carro, o policial aponta a arma para eles. Dois dos suspeitos fazem um sinal para o policial com as mãos, enquanto um terceiro tenta abrir a porta da farmácia, que estava trancada. Ele se vira para seguir os outros dois, que caminhavam para longe do estabelecimento.

O policial desce do carro com a arma em punho, mas é atingido pelo homem que tentou abrir a porta da farmácia e vestia uma roupa preta. Os criminosos conseguiram fugir.

Valentim e a filha morreram no local, depois de terem recebido atendimento médico. O trio conseguiu fugir e um veículo GM Spin, utilizado por eles, foi localizado pela Polícia Militar, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Pertences de criminosos foram encontrados no carro e coletados para perícia. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) foi acionado, e o caso foi registrado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã).