Falsa biomédica é presa em clínica clandestina no Rio de Janeiro

Entre os produtos apreendidos com a mulher, havia um com fabricação, uso e venda proibidos no Brasil.

Nas redes, a falsa biomédica anunciava promoções para serviços de "lipolaser", "hidrolipoclasia", aplicação de enzima de gordura localizada.

O UOL buscou a defesa da suspeita pelo contato disponibilizado por ela nas redes sociais e aguarda retorno sobre o assunto. O caso é investigado pelo 35º DP de Campo Grande.