Homem executado em SC era ameaçado após trocar de facção criminosa no AM

Ele vinha sendo ameaçado de morte após trocar de facção. Informações preliminares indicam que as ameaças ocorriam "há algum tempo", segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, e vinha ocorrendo em razão da troca de facção por Marcos ter desagrado o grupo rival. Desde a mudança, o homem vinha sendo perseguido.

Polícia Civil diz que Marcos tentava "despistar" os membros da facção rival. Após as ameaças, o homem se mudou para Santa Catarina com a esposa e o filho, e vinha residindo em várias cidades do estado nos últimos anos. Informações iniciais indicam que os suspeitos de envolvimento no crime, que foram presos em São Paulo ainda nesta segunda, são do CV (Comando Vermelho).

SSP-AM divulgou imagem de Marcos como foragido da Justiça. Em maio de 2022, a SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) compartilhou a imagem do homem com outros cinco membros de facções criminosas que tinham mandado de prisão em aberto e eram foragidos. O cartaz informava que Marcos Gama, vulgo "Marcola", tinha mandado de prisão em aberto e era membro de facção criminosa. A pasta solicitou que a população denunciasse o paradeiro dos homens através do disque-denúncia.

Entenda o caso

A vítima foi executada com 16 tiros após deixar a filha na Unidade de Ensino Infantil Hilário Buzzarello, no bairro Tapajós. A esposa dele também estava na cena do crime, mas não foi atingida, informou a Prefeitura de Indaial.