Suspeitos de executarem homem na frente de creche em SC são presos em SP

Vítima possuía vínculo com organização criminosa e tinha mandado de prisão ativo. A informação é do delegado Filipe Martins, que preside o inquérito. Informações preliminares dão conta de que a vítima vinha sendo ameaçada de morte há algum tempo, por ter trocado de organização criminosa, o que teria desagradado o grupo rival.

O homem morto vinha sendo perseguida pelo grupo criminoso. Para despistar quem o ameaçava, ele, acompanhado da mulher e do filho, decidiu morar em Santa Catarina e, ao longo dos últimos anos, residiu em várias cidades.

As aulas foram mantidas na creche. Uma equipe de psicólogos foi disponibilizada para aqueles que desejaram atendimento. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, apesar do fato ter ocorrido nas proximidades de uma creche, não há tem nenhuma correlação do atentado com a instituição de ensino.