Dois presos fogem de cadeia de segurança máxima em MS com ajuda de corda

Dois detentos conseguiram fugir de uma cadeia de segurança máxima, em Campo Grande (MS), na madrugada desta segunda-feira (4), com a ajuda de uma corda.

O que aconteceu

Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), quatro detentos tentaram fugir do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, uma cadeia de segurança máxima que está sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso do Sul.

Dois conseguiram escapar e outros dois foram recapturados pelos agentes ainda dentro do presídio.