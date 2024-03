Chuva em SP: motoristas ilhados em alagamento sobem em carros no Anhangabaú

Imagens que circulam nas redes sociais, na noite desta terça-feira (5), mostram pessoas em cima de carros ilhados por causa de alagamentos no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. A cidade é atingida por fortes chuvas desde o final da tarde.

O que aconteceu

Em uma das fotos, é possível ver dois carros com motoristas no teto. Segundo o usuário do X que compartilhou as imagens, as pessoas foram resgatadas depois pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros divulgaram seis chamados para chuva entre 0h e 19h30 desta terça. Os registros foram feitos na rua Monsenhor Andrade, na República; avenida 9 de Julho, Horto; rua Japiuba, Tremembé; na rua Itaqui, Pari; rua João Dártora, Caeiras; e na rua Bonfá, Osasco.