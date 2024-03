Ex-atirador do Bope baleado em assalto no Rio tem quadro de saúde estável

O quadro de saúde de João Jacques Busnello, ex-atirador de elite do Bope (Batalhão de Operações Especiais), é estável. O coronel da PMERJ foi baleado duas vezes durante um assalto na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Busnello está internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Pasteur. Em nota, a unidade de saúde informou que ele está "lúcido".

O coronel levou dois tiros no tórax ontem. O assalto ocorreu na Avenida 24 de Maio, no Riachuelo. Ele foi socorrido para Hospital Pasteur, no Méier.