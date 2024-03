Morre estudante baleado durante confronto de polícia com suspeitos no Rio

Policiais militares perseguiam um grupo suspeito de assalto. O grupo estaria dividido em uma moto e um carro na esquina das Ruas Paula Souza e São Francisco Xavier, no Maracanã, com ''atitude suspeita'', disse a corporação.

Suspeitos começaram a atirar quando policiais se aproximaram para fazer a abordagem, segundo a PM. Durante o confronto, o grupo fugiu e deixou a moto.

Um policial também foi ferido. Uma munição o atingiu e se fixou em seu colete. Ele foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar sem gravidade.

O Cefet lamentou o episódio. ''A direção informa que está prestando apoio às vítimas e familiares no Hospital Municipal Souza Aguiar e acompanha a evolução do quadro clínico, confiante na breve recuperação de seus alunos'', diz a nota divulgada no dia do caso.

No dia seguinte em que foi baleado, Matheus passou por cirurgia. A situação era delicada, segundo informaram parentes ao GLOBO, já que o rapaz já havia passado por uma intervenção cirúrgica no coração no ano passado.

Leia a nota do DCE

"É com profundo pesar e tristeza que o DCE do CEFET/RJ vem por meio dessa nota comunicar a todos os estudantes e funcionários, o falecimento do aluno Matheus Cardoso Martins Passos, que foi baleado durante uma perseguição policial nos arredores da instituição, no dia 22/02, enquanto voltava da sua aula.