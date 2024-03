SC: Professora morre atropelada por caminhão 2 meses antes de se aposentar

Pessoas que passavam pelo local gritaram para o motorista do caminhão parar, mas ele não teria ouvido. O veículo seguiu e passou sobre o corpo da vítima.

A professora morreu no local. Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência. O motorista do caminhão foi conduzido para delegacia. A Polícia Cientifica também esteve no local para as devidas análises.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber detalhes da investigação e aguarda retorno.

Em nota, a Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis lamentou a morte da ciclista. "Escrevemos esta carta para expressar nosso profundo repúdio e consternação com relação ao trágico incidente ocorrido ontem, no qual a ciclista Mari Simone de Medeiros foi assassinada por um guincho enquanto trafegava em uma ciclofaixa na cidade de Florianópolis".

A associação classificou o caso como "reflexo de um problema sistêmico". "Este incidente não é apenas um acidente isolado, é um reflexo de um problema sistêmico que envolve a falta de infraestrutura adequada e segura para ciclistas, bem como a negligência por parte de motoristas que não respeitam as leis de trânsito destinadas a proteger os mais vulneráveis", diz nota.