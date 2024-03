Irmão de menina morta pela mãe e padrasto em SC obtém medidas protetivas

As manchas ocultas também estavam perto da cozinha e do banheiro da residência. Até o momento, as identidades dos suspeitos não foram divulgadas. O UOL ainda busca a defesa deles.

Entenda o caso

O corpo da menina, até então dada como desaparecida, foi encontrado em Santa Catarina. A mãe e o padrasto dela foram presos e confessaram o crime na tarde de quarta-feira (6), após diligências policiais. A informação é a da Polícia Civil de Santa Catarina.

Isabelle de Freitas teve o desaparecimento comunicado na segunda-feira (4) à polícia de Indaial. A mãe dela afirmou que a menina foi sequestrada e levada em um carro. Após ouvir 12 pessoas, investigadores notaram contradições nas narrativas da mãe e do padrasto da menina.

Ao confessar o crime, o casal afirmou que Isabelle morreu após ser agredida por eles. Quando perceberam que ela estava sem vida, eles colocaram o corpo em uma mala e o enterraram nas imediações da BR-470.

Câmeras de segurança da rua da família mostraram o momento em que eles levam e voltam com a mala usada para carregar o corpo. As imagens também foram usadas na investigação.