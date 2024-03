Jovem de 20 anos morre após ser arrastada por enxurrada no interior de SP

Uma jovem de 20 anos morreu após ser arrastadas pela enxurrada em Brotas, interior de São Paulo. Fortes chuvas atingem a cidade desde a tarde de ontem (9).

O que aconteceu

O incidente aconteceu na Estrada do Gouvêa, em Brotas (SP). Segundo a Defesa Civil, duas pessoas estavam em um carro quando foram surpreendidas por uma forte correnteza.

Um dos ocupantes conseguiu sair do veículo, mas a mulher, identificada como Carla Eduarda, acabou arrastada. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda ontem para a ocorrência, contudo, devido as condições climáticas, só conseguiu finalizar as buscas na manhã de hoje (10).