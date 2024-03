MC diz que foi agredida e teve cabelo puxado por agentes da CPTM; veja

Vídeo flagrou cabelo de Kisha sendo puxado. Depois, a MC mostra que teve as tranças arrancadas. Imagens divulgadas pela cantora nas redes sociais, onde ela tem mais de 99 mil seguidores, mostram a raiz do cabelo vermelha, sem cabelo na região onde as tranças teriam sido puxadas, o olho vermelho, os dedos machucados e marcas no pescoço.

Funcionária bateu no celular de uma das jovens para tentar evitar a gravação. "Eu não estou aqui para apanhar, para de me filmar e para de filmar a minha cara", diz a agente em um dos vídeos, acrescentando que teriam colocado a "mão na cara dela". Alguns dos vigilantes aparecem com o colete da CPTM e o símbolo da empresa de segurança terceirizada Gocil.

MC diz que já foi agredida anteriormente por fazer rimas nos trens. "Meu coração está partido. Demorou muito tempo para eu conseguir fazer o meu cabelo, sabe? Tô melhor, mas impossível dizer, com verdade, que eu estou bem. E é sobre isso. Não posso, não vou ou quero deixar isso barato de novo. Foi a sétima e última vez, CPTM", relatou.

Advogado da jovem diz que apresentará requerimento ao Ministério Público de São Paulo. O defensor Guilherme Macedo, do escritório Arêdes, Macedo e Mattuella Advogados, afirmou ao UOL que buscará a penalização dos funcionários e da empresa, além de solicitar "ações afirmativas necessárias, didáticas e efetivas para que esses atos não se repitam com outros jovens".

Dois dias após o Dia Internacional das Mulheres, uma jovem preta e periférica é agredida pelos seguranças do trem por estar rimando com suas amigas durante a viagem. (...) Caelane é uma jovem talentosa, violentada no dia 10 de março, por seu talento, por ser preta e ser rapper.

Guilherme Macedo, advogado de Kisha, ao UOL