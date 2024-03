MP denuncia suposto integrante do PCC por morte de policial da Rota em SP

Promotoria de Santos diz que assassinato ocorreu para "assegurar a impunidade pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo praticados pelo acusado". O MPSP destacou que Kaique fugiu do local e foi detido dias após o crime no estado de Minas Gerais. Ele foi transferido e está preso na Penitenciária I de São Vicente, também no litoral paulista.

Se a justiça aceitar a denúncia do MPSP, Kaique se tornará réu pelos crimes. Na denúncia, o MPSP também solicitou que a prisão temporária de Kaique seja convertida em preventiva (por tempo indeterminado).

Defesa diz que não se manifestará. Ao UOL, o advogado Eduardo Jorge, que representa Kaique, afirmou que a "defesa técnica aguarda a intimação via Diário Oficial para se manifestar nos autos".

Processo por assassinato de soldado tramita em segredo de Justiça. A informação é do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Câmera corporal gravou PM da Rota sendo baleado

A câmera corporal do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo capturou o momento em que ele foi atingido pelo criminoso. O crime ocorreu por volta das 17h30 do dia 2 de fevereiro, na avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, em Santos, no litoral paulista.