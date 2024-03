Professor é morto a tiros em frente a escola na PB; PM reformado é suspeito

Um professor morreu baleado na manhã de hoje em João Pessoa (PB) em frente a uma escola.

O que aconteceu

O professor, de 49 anos, levava sua filha na escola. O caso ocorreu por volta das 7h, perto do portão do Instituto Educacional Dominique, na rua Benício de Oliveira Lima, no bairro José Américo.

Ele foi morto com vários tiros de revólver. Um policial civil passava no momento e conseguiu impedir a fuga do suspeito de realizar os disparos.