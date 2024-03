Entregador joga TV por cima de muro após não encontrar moradores em casa

Um entregador arremessou uma TV pelo muro de uma casa após não encontrar ninguém para receber a encomenda.

O que aconteceu

O entregador chegou a tocar a campainha da casa. Ao UOL, Raphael Baez, dono da residência, disse que a chamada foi atendida remotamente e que a esposa dele pediu que a entrega fosse deixada com vizinhos, o que não foi atendido.

Câmera gravou momento do arremesso. Nas imagens, é possível até mesmo ouvir o barulho do objeto caindo no chão. O caso foi registrado na sexta-feira (8) em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro.