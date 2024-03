Quem foi o visconde com 1280 escravos, tataravô de mulher de bilionário

A busca pela origens

Após ter conhecimento do inventário do tataravô, com o espantoso número de escravizados, Branca Vianna, sua irmã Anna e a prima Tina decidiram saber mais sobre as origens do visconde e de sua família em busca de mais informações sobre a história da escravidão no Brasil.

Um dos pontos de partida para a pesquisa foi a lembrança que as três tinham de um livro com registro de escravizados que existia na antiga Fazenda Paraíso, local visitado por elas na infância.

O livro teria nomes e outras informações que poderiam fazer com que descendentes destas pessoas encontrassem suas origens. Mas infelizmente, o documento não foi encontrado durante os mais de três anos de estudos. O atual proprietário da fazenda afirma ter visto o material em algum momento, mas não sabe onde foi parar.

"Este acaba sendo um exemplo de outros documentos importantes que podem estar guardados esquecidos nas gavetas e baús das famílias", diz Branca durante o episódio do podcast. As descendentes do visconde fazem um apelo para que outras pessoas com famílias de origem escravocrata como a delas procurem em suas casas arquivos como esses e compartilhem, para que a história de outras pessoas possa ser esclarecida e traçada de forma linear como acontece com elas. "É uma parte da história que não podemos negar. A escravidão é uma brutalidade que não se pode repetir, colocando embaixo do tapete", conclui Tina.