Homem que ajudou fugitivos no RN diz que agiu sob ameaça: 'Iriam me matar'

Ainda em depoimento à PF, Ronaildo e a esposa, Francisca Elizanda Miranda, admitiram ter recebido R$ 5 mil para repassar aos fugitivos. Ambos deram versões conflitantes sobre quem teria ligado para falar sobre o dinheiro. O mecânico alegou que quem ligou foi alguém com o DDD 21, do Rio de Janeiro. Francisca, porém, disse ter sido um homem que reside em Baraúna, identificado como Gustavo, que seria membro do Comando Vermelho, facção criminosa na qual Rogério e Deibson pertencem.

Buscas por fugitivos já duram 20 dias

Rogério e Deibson fugiram do presídio federal de Mossoró há 20 dias. Desde então, dezenas de agentes têm tentado capturá-los, mas, até o momento, sem sucesso.

No último domingo, a força-tarefa realizou cerco a uma fazenda de Baraúna, após moradores terem dito que viram os dois nas proximidades. A operação para capturar os fugitivos conta com auxílio de helicópteros, drones, cães farejadores, entre outros equipamentos. Também foram mobilizados mais de 600 agentes das forças de segurança da Força Nacional, estadual e federal.