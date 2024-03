Empresário é assassinado com mais de dez tiros em carro de luxo no ES

Um empresário foi assassinado com mais de dez tiros quando estava em um carro de luxo ontem à noite em um bairro nobre de Vila Velha (ES).

O que aconteceu

Tiros se concentraram em vidro da porta do motorista. Dono de uma loja de roupas de grife, Diego Marcos Pereira, 30, havia saído da barbearia em um Mercedes prata quando foi atingido pelos tiros na Rua Botelho, na Praia da Costa, segundo testemunhas.

Empresário foi atingido na cabeça, tórax e costas. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, a vítima foi atingida por um tiro na cabeça, quatro no tórax, dois nas costas, dois no ombro e um no braço esquerdo.