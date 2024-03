Mulher é encontrada morta após agressão em Lorena; ex é principal suspeito

Uma testemunha relatou à polícia que o ex-namorado da vítima foi visto no local. Ele é procurado como suspeito do crime, registrado como feminicídio no 2º DP de Lorena.

Elda foi velada e sepultada hoje. O corpo da jovem passou pelo IML para análise dos peritos.

Mãe da vítima: morte foi de 'forma covarde e inescrupulosa'

Elda era mãe de dois filhos e trabalhava como auxiliar de enfermagem. A Santa Casa de Lorena descreveu a jovem como "dedicada e comprometida", especialmente com os pacientes da maternidade, onde atuava desde 2022.

Mãe da vítima desabafa: 'Minha filha foi tirada de mim'. Valéria Fortes fez uma dedicatória à filha no Facebook e apontou que o crime foi cometido de forma "covarde e inescrupulosa". "Vá com Deus, filha. Onde estiver, olhe por nós! Você é o amor de minha vida!", escreveu.

"Adorava a vida". Elda também foi homenageada pela Rádio e TV Nova Cultura de Lorena. "Que a justiça seja feita, pois nenhuma motivação poderá ser legítima ou justificável para essa covardia", diz o comunicado.