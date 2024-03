Paraquedista sofre traumatismo craniano após cair em telhado no PR; vídeo

Um paraquedista caiu em cima do telhado de uma casa em Francisco Beltrão (PR) na tarde de domingo (17).

O que aconteceu

O homem sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur. Quando os bombeiros chegaram, ele estava consciente e confuso, apresentando sangramento no ouvido, trauma no rosto e laceração em membro inferior.

Os bombeiros retiraram parte do equipamento do paraquedas e imobilizaram o homem ainda no telhado. Um sistema de trilhos foi montado com uma escada extensiva para deslizar a tábua de atendimento até o chão da casa. Antes do resgate, duas pessoas subiram nas telhas para ajudar a estabilizar o homem, mas foram retiradas do local por segurança.