Polícia prende homem durante buscas relacionadas à morte de pedagoga em GO

A polícia não detalhou qual o suposto envolvimento dos alvos dos mandados com o feminicídio da mulher. O marido dela, suspeito de cometer o crime, está foragido.

Relembre o caso

Fábia Cristina Santos e o marido, Douglas José de Jesus, desapareceram em 9 de março. Eles estavam a caminho de Quirinópolis para a missa de sétimo dia do pai da mulher.

Corpo de Fábia foi encontrado em estado avançado de decomposição no dia 23 de abril. O cadáver estava dentro do automóvel do casal, entre os municípios de Goianira e Trindade.

Marido tem mandado de prisão em aberto e é procurado. Inicialmente, os investigadores acreditavam que o casal havia sumido junto devido o passado criminoso de Douglas, mas agora a polícia trabalha com a hipótese de que o marido matou Fábia e fugiu.

Caminhoneiro já era foragido da Justiça. Douglas está foragido há 28 anos por um duplo homicídio praticado em 1996. Segundo a polícia, ele e Fábia fugiram juntos e ficaram mais de um ano sem falar com a família. Douglas também usava o nome de um irmão para não ser localizado.