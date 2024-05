Venda de agenda tem a ver com 'guru do sexo'? O que sabemos do caso Namastê

A sexualidade é um assunto frequente na página do Namastê. "Se você não limpar toda a bagagem de preconceito, medo, dor, frustração e raiva que tem acumulado desde sua infância, tudo isso vai te travar na hora do sexo. A terapia bioenergética e as meditações ativas podem te ajudar muito nisso", diz a legenda de uma foto postada pelo Namastê.

Mesmo com pandemia, reinventamos e recriamos nosso jeito de tocar as pessoas: com terapia e meditação online, lives e curso sobre bioenergética e sexualidade.

Site oficial da Namastê

A venda dos cadernos ajuda a manter uma comunidade ligada ao Namastê. Os vendedores das agendas fazem parte da comunidade autossustentável Osho Rachana, no interior do Rio Grande do Sul. Cerca de 80 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, moram no local em Viamão, segundo as postagens no Instagram.

A gente mora numa comunidade lá em Porto Alegre, e trabalha com meditação e terapia bioenergética. A gente está abrindo um centro aqui em São Paulo,

falou um dos vendedores, ao ser abordado no WhatsApp, após a venda de uma agenda pela rede social

Cadernos e pães também são vendidos pelo grupo. Além do item de papelaria, eles têm uma padaria de fermentação natural em Porto Alegre, onde vendem queijos, itens de horta, cerâmicas, doces e outros produtos. O projeto foi criado na pandemia e fazia entregas em casa.

Ao UOL, uma vendedora falou sobre uma nova escola de meditação que o grupo estaria abrindo na zona sul de São Paulo