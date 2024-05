RS tem 8 das 10 cidades com maior volume de chuvas no mundo em 24 horas

Em Putinga, a 210 quilômetros de Porto Alegre, há risco de rompimento de barragem. A prefeitura da cidade informou que em caso de rompimento da barragem Santa Lúcia,que está desativada, 60% da cidade seria afetada. As autoridades monitoram a situação de vazão. A cidade, de 3.747 habitantes, está sem energia elétrica e com oscilação de sinal de telefonia.

Usinas em situação de atenção. As barragens de Monte Claro, Castro Alves estão em estado de atenção. Houve acionamento de sirenes próximas a barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã, Veranópolis e Bento Gonçalves, para que moradores evacuem a região. A situação por lá é de alerta. "Caso continuem as chuvas, nós podemos ter um risco real de rompimento dessa barragem", pontuou Leite.

Defesa Civil orienta população a se prevenir. ''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade).''

Fortes chuvas impactam no abastecimento de água. De acordo com a companhia de saneamento do estado, Corsan, 257 mil imóveis em 25 municípios foram afetados pela falta de água.

O sistema de abastecimento de água é comprometido por alagamentos e falta de energia elétrica. Segundo a última atualização, as regiões Central e Nordeste do estado são as mais afetadas.

Aulas foram canceladas no estado. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul comunicou que toda a rede estadual de ensino está com as aulas suspensas no dia 2 e 3 de maio.