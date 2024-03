Viúva de Marielle critica pronunciamento de ministro: 'Queremos respostas'

Para ela, o anúncio mostra que as instituições seguem comprometidas com a resolução do caso. "O anúncio do Ministro Lewandowski a partir do diálogo com o ministro Alexandre de Moraes é uma demonstração ao Brasil de que as instituições de justiça seguem comprometidas com a resolução do caso".

Mais um passo dado. Mas seguiremos acompanhando até o final e trabalhando para que nunca mais uma pessoa tenha a sua vida interrompida por ser quem é ou pelas ideias que defende. Somos muitas as brasileiras e brasileiros que acreditam que é possível.

Anielle Franco

As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal.



A deputada federal Talíria Petrone disse que seguirá exigindo respostas.