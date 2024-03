Polícia usa visão noturna e snipers para prender grupo que rouba farmácias

Polícia Civil apreendeu armas, medicamentos roubados e joias com a quadrilha. Na ação, os agentes apreenderam uma pistola, um revólver, remédios roubados, joias, celulares e até um caderno contendo anotações da contabilidade do grupo. O material será periciado. O UOL não localizou os advogados dos suspeitos presos.

Grupo roubava medicamentos cujos preços chegam a R$ 1.000, aponta investigação. A quadrilha fazia ataques a farmácias ao menos desde o ano passado, de acordo com a Polícia Civil, e mirava sobretudo remédios como Ozempic e Saxenda, que auxiliam no emagrecimento, e o Venvanse, prescrito para pacientes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que depois eram vendidos pela internet abaixo do valor de mercado.

Foram ao menos 30 ações do tipo desde o começo de 2023. A investigação que resultou na prisão em Guarulhos teve início há ao menos duas semanas. O monitoramento do grupo começou após a prisão de dois suspeitos de integrar o mesmo grupo, o que possibilitou a identificação do possível esconderijo dos suspeitos.