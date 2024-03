Passageiro se revolta com demora de ônibus e quebra terminal em SP

Os passageiros que esperavam gritam e aplaudem a ação. Na gravação, é possível ver uma fila de pessoas que não conseguiram embarcar no veículo.

Eles esperavam pelo ônibus da linha 6072/10. O coletivo faz o trajeto do terminal Varginha ao Jardim São Nicolau, e é gerido pela viação Transwolff.

A SPTrans disse que notificou a concessionária. Em nota, foi informado que a empresa responsável pode ser multada pelo descumprimento das viagens, e que foi exigido que o serviço dos coletivos esteja de acordo com o padrão exigido para a capital.

A Transwolff lamentou o "ato de vandalismo". A empresa informou que, apesar da operação não estar no padrão desejado, a cena de destruição não é justificável.

Funcionários registraram boletim de ocorrência no 101º DP. Eles disseram à Polícia que dois homens e uma mulher tentaram agredir o fiscal e o motorista do ônibus. Os três não estavam mais no local quando a PM chegou.