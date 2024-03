Cidade de SP bate 1.371 km de congestionamento e tem recorde anual

Recorde anterior era de 1.232 km. O número foi registrado em 8 de março, sexta-feira, também às 19h.

Público tem dificuldade para chegar no Lollapalooza, que acontece nesta sexta no autódromo de Interlagos. Nem mesmo as pessoas que contrataram o serviço de ônibus direto com o festival estão conseguindo chegar ao local a tempo. No X, um usuário relatou estar há 1h30 preso no congestionamento. Porém, até mesmo quem não estava na região de Interlagos sofreu com o congestionamento.

Internautas compartilharam suas experiências no trânsito nas redes sociais:

Meu Lollapalooza bem lindo no acesso a Dutra pic.twitter.com/XjHzklCqv8 -- Maduarda (@mary_nyan_) March 22, 2024

Eu amo São Paulo mas pqp passar 2 horas preso no trânsito é demais pic.twitter.com/GRi0eEZRRc -- Victor VAMS (@callmevams88) March 22, 2024