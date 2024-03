Metalúrgico tem 90% do corpo queimado após cair em tanque aquecido no ES

Por meio de nota, a Brametal lamentou o ocorrido e disse investigar as causas do acidente: "A prioridade é prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento".

Sindicato diz que empresas devem priorizar segurança dos trabalhadores. Em nota, o Sindimetal-ES (Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo) afirmou que "as empresas têm a responsabilidade primordial e dever legal de fornecer condições seguras de trabalho para proteger a vida e o bem-estar de seus empregados".

Sindimental-ES afirmou que "tomará as medidas legais se for necessário". "O sindicato torce pela plena recuperação do companheiro Edsney e segue acompanhando o desdobramento das causas do acidente e tomará todas medidas legais cabíveis possíveis, caso necessário", diz o sindicato em nota.