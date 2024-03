Cativeiro do PCC foi usado em sequestro de aluno da PUC em SP, diz polícia

Cerca de 40 agentes fizeram operação no cativeiro do PCC. Ação ocorreu na quarta-feira, dia da prisão de Fernando e seus comparsas. Investigadores também prenderam Jeferson Gustavo Oliveira da Silva e apreenderam dois adolescentes. Outro suspeito de envolvimento no sequestro está foragido. Até ontem, os suspeitos presos não tinham defesa constituída, segundo a Polícia Civil.

Local do sequestro é monitorado por "olheiros" da facção e suspeitos armados. Segundo a polícia, essa mobilização do PCC motivou o planejamento de uma força-tarefa para que os investigadores pudessem cumprir o mandado de busca e apreensão no cativeiro.

Integrantes do PCC usam câmeras de vigilância para monitorar aproximação das forças de segurança, indica a investigação. De acordo com a Polícia Civil, membros da facção colocam na rua cones e miguelitos, como são chamados parafusos para furar pneus e conter o avanço de veículos.

O estudante da PUC-SP foi o autor intelectual do crime, atraindo a vítima para o local do sequestro. No cativeiro, os outros sequestradores enviaram um vídeo à família fazendo ameaças com arma de fogo. Eles foram agressivos para coagir a família a pagar pelo resgate.

Fábio Nelson Fernandes, delegado da Delegacia Antissequestro

Coronhadas na cabeça e ameaças de morte

A família recebeu vídeos com a vítima na mira de uma arma. Os sequestradores exigiam pagamento de R$ 20 mil para liberá-la. O universitário suspeito de planejar o crime fingia também ter sido vítima do sequestro, após atrair o colega para a emboscada, sob o pretexto de comprar maconha em um ponto de venda de drogas.