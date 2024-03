Alunos da PUC-SP fazem 'biquinaço' contra falta de ar-condicionado em salas

Pessoas teriam passado mal devido ao calor. Uma professora teve queda de pressão e precisou ser levada para a enfermaria, de acordo com o CA Amarildo de Souza. Outra docente foi retirada da sala de aula em uma cadeira de rodas após passar mal, segundo o Centro Acadêmico 22 de Agosto, dos alunos de Direito.

Instituição de ensino afirma que não há espaços sem sistema de ventilação. A PUC afirmou que neste campus há 43 salas de aula com ar-condicionado e 148 têm dois ventiladores. Está prevista uma ampliação do número de salas com ar-condicionado neste ano.

Imagem: Reprodução/@ca22deagosto

Alunos também protestaram por priorização da infraestrutura e permanência estudantil. Os alunos pediram por diminuição do preço das refeições no Restaurante Universitário e maior acessibilidade nas dependências da PUC, conforme publicado pelo CA 22 de Agosto. Também há pedidos de reformas completas nas salas de aula, incluindo a instalação de tomadas e de carteiras apropriadas, instalação de bebedouros com água gelada e manutenção na rede de internet.

A Reitoria não deu resposta direta aos estudantes. Ao menos quatro Centros Acadêmicos participaram do protesto: Serviço Social, Direito, Ciências Sociais e Fisioterapia. Alunos independentes dos cursos de Pedagogia e Psicologia também se pronunciaram durante a manifestação.