PR: Cinco suspeitos morrem ao se aproximarem de depósito da Receita Federal

Cinco suspeitos foram mortos em confronto com a PM (Polícia Militar) ao se aproximarem de um depósito da Receita Federal, para suposta tentativa de roubo, em Cascavel (PR).

O que aconteceu

Segundo a corporação, agentes da inteligência do 5º CRPM (Comando Regional de Polícia Militar) receberam a informação sobre indivíduos fortemente armados que estariam planejando o roubo na cidade localizada no oeste do Paraná.

Os suspeitos foram localizados no início da madrugada circulando próximo ao muro do depósito da Receita Federal. Eles estavam em três veículos (GM/S10, VW/Bora e Peugeot 308).