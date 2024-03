PR: Três pessoas morrem após caixa d'água cair em inauguração de mercado

É com profundo pesar que lamentamos e nos solidarizamos com familiares e amigos das vítimas, envolvidas no desabamento do mercado Super Rede, em Canoas. Que nesse momento de dor, Deus conforte o coração de todos e dê forças às equipes que continuam o trabalho de busca incansavelmente. Rudão Gimenes

O UOL tentou contato com o Super Rede Atacadista, por telefone e mensagem no WhatsApp, mas sem retorno até o momento. Caso haja, o texto será atualizado.

A operação nos escombros conta com o apoio do 8° Grupamento de Bombeiros e uma equipe do Gost (Grupamento de Operações e Socorro Tático), além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica.

A operação de resgate a vítimas segue neste sábado (23).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a caixa d'água no meio do mercado. Uma pessoa ao microfone grita pela ajuda de socorristas.

É possível ver pessoas correndo e produtos das prateleiras caídos no chão do estabelecimento.