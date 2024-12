'Fora da realidade', diz professora sobre vídeo divulgado pela Marinha

Na gravação, um jovem militar pergunta: "Privilégios? Vem pra Marinha". O vídeo de 1 minuto e 16 segundos compara as atividades de jovens que atuam na Marinha e dos que estão fora das Forças Armadas. As imagens celebram o Dia do Marinheiro, comemorado apenas no próximo dia 13.

Fiquei pensando que o vídeo deveria mostrar o trabalhador que fica horas no transporte público para chegar no trabalho, ou as longas filas de espera nos hospitais para atendimentos médicos básicos, ou então a dificuldade que é o ensino público, escolas com condições materiais muito deterioradas, enfim...

E vale lembrar, eu acho que dá também o aspecto mais importante da história do Brasil quando se trata de revoltas nas forças, a Revolta da Chibata [um motim organizado pelos soldados da Marinha brasileira em 1910] que teve o João Cândido como um grande ícone, e que recentemente o comandante da Marinha, o comandante Almirante Olsen, fez uma crítica ao fato do João Cândido ter sido elevado a um dos heróis do estado do Rio de Janeiro, um dos heróis da pátria. Eu acho que isso demonstra o quanto essa força é deslocada da realidade brasileira e ainda conserva valores reacionários, golpistas, que se traduz nesse vídeo, que é patético, que desrespeita o povo brasileiro. Carla Teixeira, professora de História da UFU

Corte de despesas

Na véspera da divulgação do vídeo, os comandantes militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram para discutir a "tesourada" de R$ 2 bilhões nas Forças Armadas. As mudanças fazem parte de um pacote de corte de gastos em todo o governo anunciado na quinta-feira (28), em que o Ministério da Fazenda pretende economizar R$ 70 bilhões.

Segundo o UOL apurou, os comandantes Marcos Olsen (Marinha), Tomás Paiva (Exército) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) disseram ao presidente que precisam discutir a definição da idade mínima e que concordam com quase todas as mudanças propostas pelo Ministério da Fazenda. São elas: