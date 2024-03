Chuvas deixam 25 mortos no Rio de Janeiro e Espírito Santo

Oito mortes no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, na região serrana do RJ, quatro pessoas de mesma família morreram devido a um soterramento no bairro da Independência. Em Teresópolis, cidade próxima, uma criança e um adolescente morreram soterrados. Eles estavam em uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Segundo os Bombeiros, na mesma ação, foram resgatados dois adultos com vida, da mesma família.

Duque de Caxias e Arraial do Cabo. No município da Baixada Fluminense, um motorista se afogou após o caminhão onde ele estava cair em um rio e, na cidade de Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu.

Ocorrências e resgates. Desde quinta-feira (21), o Corpo de Bombeiros do RJ atendeu 237 ocorrências relacionadas às chuvas e 160 pessoas foram resgatadas com vida, informou a corporação.

Chegada de frente fria

As chuvas foram causadas pela chegada de uma frente fria, que entrou em choque com ar quente acumulado. Segundo alerta da Defesa Civil Nacional, feito na quinta (21), a previsão era de acumulado de chuva de mais de 200 mm na região Sudeste com impacto em São Paulo (região metropolitana, Vale do Paraíba e litoral norte), Minas Gerais (região sul e Zona da Mata) e em todo estado do Rio de Janeiro.