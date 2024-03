Chuvas deixam 12 mortos no RJ e ES; bombeiros buscam desaparecidos

Duque de Caxias e Arraial do Cabo. No município da Baixada Fluminense, um motorista se afogou após o caminhão onde ele estava cair em um rio e, na cidade de Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu.

Estado do RJ segue em alerta. O governador do Rio, Claudio Castro (PL), afirmou que o estado ainda está em alerta para risco de deslizamentos, mesmo após passagem da pior parte da frente fria na região. Ao todo, oito pessoas morreram no estado fluminense.

No Espírito Santo, foram confirmadas quatro mortes em decorrência das chuvas. Sete pessoas estão desaparecidas. Todas as vítimas estavam em Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas tempestades. Duas delas estavam em um lar para idosos. Ainda não há informações sobre as outras vítimas.

O governador do ES, Renato Casagrande (PSB), decretou, hoje situação de emergência em 13 cidades do estado em decorrência das fortes chuvas.

Chegada de frente fria

As chuvas foram causadas pela chegada de uma frente fria, que entrou em choque com ar quente acumulado. Os efeitos serão mais sentidos nas regiões Sul e Sudeste.