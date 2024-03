Pescador revela 'batalha' para fisgar peixe mítico de 2 metros e 130 kg

Logo depois de conseguir dominar o pirarucu gigante e tirar uma foto segurando o animal, ele resolveu soltá-lo de volta no rio. Para o feito, como relata no vídeo, ele usou uma isca rapala em uma batalha de quase meia hora.

A captura foi feita na companhia de um guia local, que ficou responsável por fazer os registros. O peixe era tão grande que ele, mesmo com a ajuda do guia, não conseguiu colocá-lo dentro do caiaque.

Dessa vez o 'monstro' era tão grande que nem com a ajuda do meu amigo @guiadepescaedmaroliveira conseguimos colocá-lo em cima do caiaque.

O que importa é que ele foi liberado com saúde, em plenas condições de seguir sua vida, desfilando pelo Rio Madeira com suas cores exuberantes!

Fabio Fregona, nas redes sociais

Pirarucu em risco de extinção

Animal nativo da região amazônica, o pirarucu pode medir até três metros de comprimento, e pesar de 100 a 200 kg na fase adulta. Por suas medidas, ele é considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, segundo a organização WWF.