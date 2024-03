Sexta-Feira Santa é feriado nacional? E a quinta-feira? Entenda as regras

Sim, a Sexta-Feira Santa é feriado nacional no Brasil, presente no calendário oficial. Em 2024, a data será celebrada na próxima sexta-feira (29), com a Páscoa seguindo em 31 de março, no domingo.

Por outro lado, a quinta-feira da Semana Santa, que precede a celebração da Paixão de Cristo, é um dia normal de trabalho e não é designada como feriado nacional.

Como a data é calculada?

A determinação da data da Páscoa baseia-se em cálculos astronômicos, sendo observada a primeira lua cheia após o equinócio de primavera (no hemisfério norte) ou o equinócio de outono (no hemisfério sul). Se essa lua cheia ocorrer no domingo, a Páscoa é celebrada no domingo subsequente.