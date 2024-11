Nas urnas, EUA vivem encruzilhada existencial e abalo de um sonho

Em encontros com grupos nas periferias pobres do país ou nos comícios, me deparei com pessoas com raiva e ansiosas. Vi corações partidos e promessas não cumpridas, esperanças frustradas e sonhos adiados.

Proliferam ainda por círculos acadêmicos, leituras e debates da obra de Sinclair Lewis, It Can't Happen Here (Não pode acontecer aqui), um roteiro dos anos 30 sobre o risco de o fascismo desembarcar nos EUA. A própria leitura da obra, cem anos depois, se transformou num sinal de que do temor de que o colapso da democracia não é mais algo a ser completamente descartado.

Os EUA já enfrentaram divisões antes - e não apenas sobreviveram a elas, mas prosperaram. Mas, desta vez, é diferente. A mentira venceu e o processo eleitoral termina com uma sociedade ainda mais rachada. Um tecido social ainda mais dilacerado diante do ódio estabelecido, mesmo que Kamala Harris saia como a nova presidente dos EUA.

Divididos, os americanos ouviram de líderes republicanos apelos ao autoritarismo e xenofobia, sempre regado à demagogia. Do outro lado, os democratas tentam se apresentar como a garantia da democracia, tentando seduzir aqueles milhões de cidadãos abandonados pela "democracia". Resta saber se, desta vez, vão acreditar.

Seja qual for o índice de desenvolvimento social examinado, a população americana vive a pior situação entre os países ricos. São 40 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza e outros tantos sem a possibilidade de sonhar em dar aos filhos uma vida melhor.