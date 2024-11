Técnico chamado de macaco por psicóloga em GO está abalado, diz advogado

O técnico chamado de macaco por uma psicóloga em Goiânia, no sábado (2), está abalado e chorou muito após o episódio. A informação é do advogado Kleber Júnior Moreira e Silva, que representa a vítima no caso.

O que aconteceu

Kleber encontrou com o técnico, que prefere não se identificar, nesta segunda-feira (4). "Ele continua abalado, nervoso. Disse que teve que respirar muito no momento para manter a serenidade", disse o advogado ao UOL.

A vítima contou que chorou sozinho no banheiro durante o final de semana. "Ele falou que tinha umas 200 pessoas no local. Ficou constrangido", explica Kleber.