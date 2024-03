Morador que cortou corda de trabalhador em prédio é denunciado pelo MPPR

O caso ocorreu no dia 14 de março. O denunciado, que reside na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador. A vítima só não caiu do 6º andar devido ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda.

Trabalhador limpava a fachada do edifício. O prédio fica localizado na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.

Funcionária do morador que mentiu para a polícia também foi presa. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que a ela teria dito que o morador da cobertura não estaria dentro de casa. Ela foi ouvida e liberada em seguida. "A equipe foi atendida pela funcionária do proprietário do apartamento que estaria realizando a limpeza do local. A mesma negou a entrada da equipe e dificultou a todo instante, colocando música alta no interior do mesmo e alegando que o dono não estaria no local, o que foi constato posteriormente que era falsa a alegação", diz o boletim de ocorrência.

Defesa do denunciado disse que não irá se pronunciar. Ao UOL, a advogada do morador esclareceu que "não dará nota".

Testemunhas contaram à PM que já sofreram ameaças do morador

Funcionários do condomínio disseram que já sofreram ameaças do morador. O homem teria dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem. As informações constam no boletim de ocorrência