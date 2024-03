Advogados pedem 'lupa' sobre apurações de delegado preso em caso Marielle

Polícia diz que tem compromisso com o combate ao crime. A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que, no fim do ano passado, criou um grupo de trabalho no Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) para analisar os inquéritos de homicídios ainda sem solução, relacionados ao crime organizado, seja milícia, tráfico ou contravenção.

"Trabalho conjunto entre as instituições segue para elucidar casos e responsabilizar envolvidos". A nota da Sepol também diz que, em reunião com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, "foram elencados, em comum acordo, homicídios que deveriam ser tratados com atenção especial, uma vez que as investigações apontavam para crimes cometidos por essas organizações criminosas."

MP tem a função de fiscalizar a atividade policial. "A atividade de revisão do MP tem que se dar sobre todos os casos que ele atuou, inclusive, envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade", diz Borges.

O Estado do Rio foi parceiro do crime organizado. A organização criminosa chefiada por Rivaldo Barbosa, ao que tudo indica, impediu ou fraudou a persecução criminal de diversos homicídios na última década. É fundamental revisitar 'o passado mal resolvido', para determinar a extensão da engrenagem e corrigir as injustiças promovidas por ela.

João Pedro Accioly, advogado de Terezinha de Jesus, mãe de Eduardo de Jesus Ferreira, morto em 2015

Quando a reabertura pode ocorrer

O pedido de reabertura de um caso depende da apresentação de novas provas. "O fato de Rivaldo Barbosa ter sido preso suspeito de envolvimento no caso Marielle não é suficiente para abrir todos os casos em que ele atuou. Esse fato por si só não contamina todos os outros", diz Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB-RJ.