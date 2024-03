Viúva e assessora de Marielle querem indenização do RJ e de irmãos Brazão

No caso Marielle, Tancredo diz ter avisado a polícia sobre imagens do veículo usado na morte da vereadora. Segundo ele, os vídeos nunca foram incluídos no processo. "Fui informado de que uma pessoa tinha um café onde o Cobalt ficou parado lá, eu avisei para a DH [Delegacia de Homicídios]. Pedi que alguém fosse lá para pegar as imagens. Dois policiais foram lá para captar imagens do Cobalt, mas essas imagens nunca apareceram no processo."

Tancredo diz que tentou acessar as imagens, mas se passaram 30 dias e as gravações tinham expirado. "Fizemos uma petição à época tentando obter as imagens."

Dificuldades no dia de reconstituir o trajeto de Marielle. O advogado lembra ainda que Rivaldo Barbosa chegou a criar dificuldades para a defesa acompanhar o trabalho da perícia. "Ele queria conduzir os trabalhos e impedir que a gente se aproximasse — queria que ficássemos isolados, sem participar."

Casos sob gestão de Rivaldo Barbosa devem ser reabertos. Segundo Tancredo, um exemplo é o caso do estudante Marcos Vinícius da Silva, 14. O jovem foi baleado pelas costas, em junho de 2018, quando ia para a escola no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

A perícia foi tendenciosa. Vamos pedir a revisão do caso [de Marcos Vinícius], ouvir testemunhas, uma testemunha foi morta pela polícia. É preciso reabrir para refazer a perícia e refazer os depoimentos de quem estava na operação.

João Tancredo, advogado da viúva e da assessora de Marielle Franco