'Éramos amigos': relembre as frases do delegado preso por morte de Marielle

Em seu relatório final, divulgado ontem, a PF aponta que os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa foram os autores do crime que matou Marielle e Anderson em 14 de março de 2018 na região central do Rio. Para os investigadores, os irmãos foram os mandantes, enquanto o policial participou do planejamento do assassinato, além de interferir nas investigações.

"Apesar de não ter idealizado [o crime], ele foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato", diz o documento da PF sobre Rivaldo. O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil), o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o delegado foram presos após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo a PF, o delegado teria feito uma exigência aos supostos mandantes para assegurar a impunidade do crime: que a execução não fosse na Câmara dos Vereadores do Rio. O relatório explica que Ronnie Lessa admitiu ter sugerido monitorar Marielle na saída da Câmara, mas essa alternativa foi descartada por Rivaldo para evitar que a investigação caísse nas mãos da Polícia Federal, por ser crime político.

Foi Rivaldo também quem garantiu a impunidade do crime, segundo Ronnie Lessa, que executou os tiros contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes. As declarações de Lessa foram feitas em delação premiada à PF — na ocasião, ele também citou Chiquinho Brazão como mentor do caso.

Segundo Marinete da Silva, mãe de Marielle, a vereadora confiava em Rivaldo e já tinha ajudado o delegado a acessar a Maré em algumas ocasiões. "Ele nos falou que era uma questão de honra para ele elucidar esse caso", contou no domingo (24), em entrevista à GloboNews.

Denunciado por corrupção. Ainda em 2019, Rivaldo Barbosa e Carlos Leba, que também foi chefe da Polícia Civil, foram denunciados por suspeita de contratar serviços de informática de forma indevida, custando mais de R$ 19 milhões aos cofres do estado em um ano. A denúncia foi rejeitada pela Justiça.