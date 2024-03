IBGE: Brasileiros se casam e se divorciam mais; união homoafetiva sobe 20%

A idade média das pessoas que se divorciam aumentou. Em 2022, homens se divorciavam aos 44 anos, em média, e as mulheres, aos 41. Doze anos antes, em 2010, os homens se separavam aos 42,6 anos, e as mulheres, aos 39,4.

Além de se divorciarem mais, os brasileiros estão permanecendo menos tempo casados. Um casamento durava, em média, 13,8 anos em 2022. Para efeito de comparação, a duração média de um casamento era de 15,9 anos em 2010.

Em 2022, 90,6% dos divórcios foram em comunhão parcial de bens. Divórcios com comunhão universal de bens foram 5,1% dos casos —com separação total, foram 4,3%.

Pais compartilham guarda dos filhos menores em só 37,8% dos casos de divórcio. Em mais da metade dos casos, a responsabilidade ficou com as mulheres (50,3%). O homem assumiu a guarda do menor em apenas 3,3% dos divórcios com filhos menores.

Os dados foram levantados pelo IBGE em cartórios de todo o Brasil no ano de 2022. Os resultados são da pesquisa Estatísticas do Registro Civil.