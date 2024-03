Mulher morre em Minas após procedimento estético com aplicação de PMMA

Ainda conforme a agência, o produto não é contraindicado para aplicação nos glúteos para fins corretivos. Porém, não há indicação para aumento de volume, seja corporal ou facial. "Cabe ao profissional médico responsável avaliar a aplicação de acordo com a correção a ser realizada e as orientações técnicas de uso do produto".

Outros casos

A aplicação de PMMA para fins estéticos já causou outros problemas no Brasil. Em 2020, uma mulher no interior de São Paulo perdeu o lábio superior depois da aplicação do produto para preenchimento, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

No início deste ano, um modelo foi fazer uma remodelação no nariz, mas acabou passando por uma rinoplastia sem saber, com aplicação do PMMA. O gel causou uma necrose no nariz do modelo, que teve de fazer uma cirurgia reparadora.