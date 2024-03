Mãe espera indenização há 11 anos por ver filha nua em revista em presídio

Criança sofreu queimaduras ao passar por scanner em unidade prisional de SP Imagem: Divulgação / Defensoria Pública de São Paulo

Violações naturalizadas

As violações envolvendo crianças ocorrem desde as filas para a inspeção até o fim das visitas — e a situação piora com o aumento recorde de temperatura, relata a Defensoria Pública.

As crianças ficam angustiadas, as unidades estão localizadas em regiões muito quentes, levando a um desconforto generalizado.

Camila Galvão Tourinho, Defensoria Pública de São Paulo

Um dos casos que chegou à Defensoria diz respeito a uma criança que teve o braço queimado no scanner da Penitenciária Álvaro de Carvalho, em novembro do ano passado. "Enquanto eu estava passando, ele [filho] ficou perto da minha bebê de três meses, ajudando e me esperando, e acabou colocando o braço na esteira do scanner", diz a mãe do menino na denúncia.

Para a Defensoria, o governo deveria garantir condições de segurança às crianças nas visitas. A secretaria disse que "a unidade atendeu prontamente a criança que se acidentou e ofereceu todo o suporte para a mãe".