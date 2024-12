Chuva provoca alagamentos, deslizamentos e interdita ruas e rodovias na Grande SP e no litoral

As cidades de Campinas, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato e Bertioga, no litoral norte, tiveram deslizamento de terra. Cinco residências foram afetadas em Franco da Rocha, deixando oito desalojados. Também há interdição parcial da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), na altura do km 85 no sentido sul.

A capital paulista teve pontos de quedas de árvores. Nos últimos dias, a capital já vinha sofrendo com enchentes e tempestades - um motociclista foi levado pelas enxurradas na Avenida Rebouças e imóveis chegaram a ficar ser luz durante o temporal. Não houve desta vez, no entanto, grandes apagões, como os registrados em meses anteriores, em que mais de um milhão de casas ficaram sem energia.

O número de imóveis sem energia elétrica por conta da chuva em todo o Estado era 31.817 no início da manhã desta sexta-feira, 27, de acordo com a Defesa Civil estadual.

A chuva persiste na região metropolitana de São Paulo, em Campinas e no Vale do Paraíba. A manhã de sexta também começou com precipitações moderadas a fortes na Baixada Santista e no Litoral Norte.

"Ao longo do dia, especialmente a partir da tarde, aumentam as condições para chuva em todo o Estado, com destaque principalmente para todas as regionais que fazem divisa com MG, além da regional da Baixada Santista, Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Bauru e Araraquara, onde ainda podem ser significativos", diz a Defesa Civil do Estado, em nota.

A recomendação do órgão estadual é de que a população se mantenha atenta a áreas de risco de deslizamento e alagamentos. Em casos de emergência, deve-se entrar em contato pelo 199.