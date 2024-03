Motorista de Porsche bate em Renault, mata condutor e foge do local em SP

Um homem que dirigia um Porsche, bateu na traseira de um Renault e matou o condutor do veículo na madrugada deste domingo a zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

O rapaz de 25 anos perdeu o controle do Porsche bateu na traseira do Renault. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no local — O acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

O condutor do Renault, um homem de 52 anos, chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado ao hospital Tatuapé, mas não resistiu e morreu.