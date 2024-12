Eduardo Paes e vereadores são diplomados no Rio de Janeiro

O prefeito e vice do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Eduardo Cavaleire, respectivamente, ambos do PSD, foram diplomados com os 51 vereadores eleitos ou reeleitos para o próximo ano. A cerimônia, no Palácio Pedro Ernesto, teve a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Henrique Carlos de Andrade Figueira, nesta quarta-feira, 18.

"Os senhores têm que cuidar da nossa população, da nossa gente. É difícil esse trabalho, mas o prazer pelo exercício da função, com certeza, os levará a bons caminhos e boas práticas, sempre buscando a harmonia entre os poderes", declarou o presidente do TRE-RJ.

Agora, os políticos diplomados passarão pela cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2025 com encerramento de mandato em 2028.