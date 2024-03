Corpo de jovem de 17 anos é encontrado em praia do litoral de São Paulo

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado entre as praias de Paúba e Santiago, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Felipe dos Santos Barreto havia desaparecido no dia 25 de março. O jovem foi arrastado por uma onda, no Cantão do Indaiá, em Bertioga.

Corpo foi localizado no sábado (30) e estava em elevado grau de decomposição. Em nota, o Grupamento de Bombeiros Marítimo informou ter sido acionado por testemunhas que localizaram um suposto corpo boiando no mar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caraguatatuba.